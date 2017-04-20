Власти Турции заявили, что вопрос референдума не входит в юрисдикцию ЕСПЧ

Любой иск оппозиции относительно конституционного референдума в Турции будет отклонен Конституционным судом, а Европейский суд по правам человека не имеет юрисдикции по этому вопросу. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Главная оппозиционная партия Турции заявила 19 апреля, что хочет обратиться по поводу отмены результатов референдума в Конституционный суд или в Европейский суд по правам человека после того, как избирательный орган страны отклонил обращение Народно-республиканской партии и еще двух партий.

"Если оппозиция подаст обращение в Конституционный суд, то у суда не будет другого выхода, кроме как отклонить его, - заявил Боздаг. - Они также могут обратиться в ЕСПЧ, но они не могут добиться результата там, потому что подписанные Турцией соглашения не дают партиям права на такие обращения".

Напомним, Высший избирательный совет Турции (YSK) 19 апреля отклонил петицию, поданную тремя политическими партиями, об отмене результатов конституционного референдума, состоявшегося 16 апреля.