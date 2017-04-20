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В Великобритании полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

В Великобритании полиции разрешили стрелять в водителей-террористов
Последствия наезда на людей в Лондоне / Фото: ВВС

Тактика вооруженных полицейских станет куда более агрессивной

20.04.17 28
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Британская полиция теперь сможет стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на мирных граждан. Об этом заявил один из ведущих экспертов государственной полиции по вооруженному полицейскому патрулированию, главный советник Саймон Честерман, передает Русская служба ВВС.

Ранее британским полицейским было запрещено стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности.

Однако после терактов в Лондоне, Ницце и Берлине, в ходе которых нападавшие использовали автомобиль для наезда на прохожих, было решено изменить это негласное правило.

В марте Халид Масуд напал на полицейского, охранявшего британский парламент, и задавил на Вестминстерском мосту четверых прохожих, наехав на них на автомобиле.

Одна из самых больших трудностей для полицейских в такой ситуации заключается в риске того, что пули при стрельбе могут рикошетом отлететь от стекла.

"В последнее время мы наблюдали разные ужасные тактики [нападений] с вовлечением автомобилей и грузовиков, - сказал Честерман. - Ранее наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя".

"Но если машина изначально используется как оружие нападения, не так уж и много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик. Например, можно выехать на другой машине ей навстречу, но это не сможет предотвратить наезд. Единственный вариант - застрелить водителя", - подытожил Честерман.

Он также сообщил, что, согласно пересмотренным после недавних терактов правилам поведения, тактика вооруженных полицейских станет куда более агрессивной.

Вместо приказа "обнаружить, окружить и нейтрализовать" вооруженные полицейские теперь должны будут следовать приказу "обнаружить и оказать противодействие".

По словам Честермана, число вооруженных полицейских, задействованных в Англии и Уэльсе, будет увеличено примерно на полторы тысячи человек и достигнет 10 500 к следующему году.

Честерман отметил, что возможности вооруженной полиции сильно отличаются от того, что было в предыдущие годы. Это произошло благодаря правительственным инвестициям в подбор кадров и обучение.

При этом он предупредил, что критика в адрес действий полиции, раздающаяся после серьезных инцидентов, подобных недавнему нападению у Вестминстера, может отбить у людей желание наниматься на работу или оставаться в полиции.

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