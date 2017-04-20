Бизнесмена из Молдовы Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, приговорен к 18 годам лишения свободы. Приговор 20 апреля вынес суд Кишинева, передает Интерфакс-Украина.

Прокуроры требовали для обвиняемого 23 года тюремного заключения. Пока ни прокуроры, ни адвокаты не выступали с комментариями по поводу вынесенного судом решения.

Платон, который был лишен права присутствовать на процессе в ходе предыдущих заседаний из-за своего "плохого поведения" и оскорбления судей, был доставлен 20 апреля на оглашение приговора.

Подсудимому не дали выступить с последним словом, однако он успел выкрикнуть несколько фраз сразу после внесения приговора.

Согласно процедуре, заседание суда было закрытым, но при оглашении приговора доступ в зал заседаний был обеспечен для всех, в том числе для журналистов.

"Посмотрите мне в глаза, господа судьи! Вам не стыдно?! Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином - Владом Плахотнюком (главный молдавский олигарх и лидер Демократической партии, - ред.), место которому, на самом деле - в тюрьме! Это не суд, это зверинец Плахотнюка!", - заявил Платон, обращаясь к судьям.

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Напомним, Вячеслав Платон был задержан в Киеве 25 июля 2016 года по линии Интерпола. В Кишинев он был доставлен на частном самолете, который, как утверждают его адвокаты, для этого зафрахтовал его бывший бизнес-партнер Влад Плахотнюк. Платон обвиняется в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года Banca de Economii около 1 млрд леев (более $20 млн).

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.

Бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. А в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд по "молдавской схеме" только в 2015 году.