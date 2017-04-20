Крупнейшие интернет-компании США официально выступили против миграционного указа Трампа

Более 160 американских компаний официально выступили против указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд граждан шести мусульманских стран. Их совместное письмо было направлено 19 апреля в апелляционный суд штата Мэриленд, где рассматривается жалоба администрации президента США против блокирования действия указа, сообщает Deutsche Welle.

В письме отмечается, что указ Трампа усложнит поиск талантливого персонала, приведет к росту расходов и ослабит конкурентоспособность американской экономики. Кроме того, распоряжение Трампа может вылиться в то, что международные корпорации скорее будут инвестировать в страны с более дружественной политикой в отношении иммигрантов, чем США.

Авторы письма подчеркивают, что Соединенные Штаты являются страной иммигрантов, где те вносят значительный вклад в экономическую, политическую и культурную жизнь. Кроме того, они поддержали утверждение, что данный указ является дискриминационным на религиозной почве.

Большинство компаний-подписантов письма представлены в области информационных технологий: Amazon, Facebook, Google, Microsoft, SpaceX, Tesla, Hewlett Packard, Ebay и другие.

Напомним, второй антимиграционный указ Дональда Трампа запрещает въезд в США сроком на три месяца гражданам шести населенных преимущественно мусульманами стран - Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Однако сейчас запрет не действует - федеральный суд в штате Гавайи сначала вынес особое определение против этого документа. В конце марта действие судебного решения было продлено на неопределенный срок.

Администрация США подала апелляцию. Ее и рассматривает суд в Мэриленде, в который обратились интернет-гиганты.

Ранее судами уже был отменен первый иммиграционный указ Трампа. Чтобы добиться выполнения второй, переделанной и менее жесткой версии запрета, Дональд Трамп заявил о готовности дойти до Верховного суда США, если будет нужно.