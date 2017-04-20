На Синайском полуострове ликвидировали трех главарей ИГИЛ, - военные Египта

В результате авиаударов армии Египта по позициям террористической организации "Исламское государство" на Синайском полуострове погибли 19 боевиков, в том числе три главаря ИГИЛ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетских военных, передает РБК-Украина.

Армия Египта нанесла авиаудары по позициям боевиков "Ансар Бейт аль-Макдис", которые в 2014 году присягнули на верность "Исламскому государству" и контролируют часть территорий Синайского полуострова.

Военные не назвали имена ликвидированных главарей, однако отметили, что один из них был самым известным членом группировки, второй возглавлял "комитет по законам шариата", а третий был "чиновником, который заведовал допросами".

В то же время сообщается, что от "Исламского государства" пока не последовало непосредственных комментариев по воздушным ударам.

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Напомним, ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение у монастыря на Синае.