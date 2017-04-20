Власти Венесуэлы захватили завод General Motors

Корпорация General Motors заявила в среду, 19 апреля, о незаконном захвате властями Венесуэлы завода корпорации в промышленном центре Валенсии, передает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
General Motors пообещали принять все юридические меры для защиты своих прав.
Захват произошел на фоне углубляющегося экономического кризиса в Венесуэле.
"Вчера предприятие GMV (General Motors Venezolana) было неожиданно захвачено государственными органами, что помешало нормальному функционированию. Кроме того, другие активы компании, такие как автомобили, были незаконно вывезены с ее объектов", - говорится в заявлении компании.
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В компании утверждают, что захват завода нанесет непоправимый урон 2668 его работникам, 79 дилерам и поставщикам.