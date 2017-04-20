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Главная » Мир » В Госдуму внесли законопроект о перезахоронении Ленина

В Госдуму внесли законопроект о перезахоронении Ленина

В Госдуму внесли законопроект о перезахоронении Ленина
Фото из открытых источников

Документ "не имеет политического и социального контекста"

20.04.17 291
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Депутаты от фракций ЛДПР и "Единая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.

Об этом сообщают российские СМИ.

В пояснительной записке к нему указывается, что вопрос о перезахоронении останков В.И. Ульянова (Ленина) возник еще вначале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год.

"Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В.И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон", - отмечается в сопроводительных документах.

При этом в своей аргументации инициаторы ссылаются на позицию Русской православной церкви (РПЦ), считающей, что "безусловно, останки В.И. Ленина должны быть преданы земле и страна "опоздала с этим на четверть века".

Одновременно подчеркивается, что законопроект "не имеет политического и социального контекста, поскольку, исходя из существующей политической ситуации, само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации".

Напомним, в МИД РФ назвали Ленина "основоположником украинизации".

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