В Беларуси вышла монета с призывом к антимосковскому восстанию

На поступившем в продажу белорусском памятном рубле, отчеканенном в рамках проекта "113 городов", размещен призыв "Пора! Пора!" с подписью Иосифа Леоновича.

Именно этим призывом бурмистр Могилева созывал горожан на массовую резню российского гарнизона в 1661 году.

— "Пора!": в Беларуси вышла монета со знаменитым призывом к антимосковскому восстанию, — пишут СМИ со ссылкой на газету "Наша Нива".

Напомним, о каком событии идет речь.

— Могилевские мещане <...> учинили тайный заговор с целью уничтожить все московское войско, находившееся в Могилеве. Восстание они назначили на первое число февраля 1661 года, — рассказывается в "Хронике игумена Ореста", написанной очевидцем событий. — В этот день (по секретному повелению магистрата) ночью тайно могилевские жители повынимали кремни из ружей московских солдат, у них расквартированных, поутру же 1-го числа февраля магистратские чиновники и почётные граждане, собравшись в ратуше со скрытым под одеждою оружием, ожидали определенного времени в готовности к началу восстания. <...> бурмистр Леонович с палаческим мечом, выбежав из ратуши, перекрестившись, крикнул: "Пора! Пора!" Зазвонил вечевой ратушный колокол <...> Бурмистр Леонович, с товарищами, первый начал перед ратушей на рынке большим палаческим мечом рубить московских солдат, а мещане, услышав колокольный тревожный звон, по всему городу, по всем домам и улицам, неожиданно напав, били, кололи, резали бердышами, топорами, молотками и чем кто мог, истребляя московских солдат без всякой пощады.

Напомним, Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную Костомарову.