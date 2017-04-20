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Главная » Мир » Китайский грузовик взлетел в космос

Китайский грузовик взлетел в космос

Китайский грузовик взлетел в космос
Фото: Синьхуа

Главной задачей экспедиции является доставка грузов к модулю космической лаборатории Тяньгун-2

20.04.17 130
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Пекин объявил об успешном запуске первого грузового космического корабля Тяньчжоу-1, который был выведен на намеченную орбиту вечером 20 апреля.

Ракета-носитель Чанчжэн-7 Y2 с космическим кораблем стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань, сообщает Синьхуа

Тяньчжоу-1 отправился в космос с 6-тью тоннами грузов и оборудования на борту. Главной задачей экспедиции является доставка грузов к модулю космической лаборатории Тяньгун-2.

Будут пополнены запасы для продолжения работы Тяньгун-2, а также доставлено большое количество оборудования и материалов для космических экспериментов.

Отметим, что Тяньчжоу-1 - первый грузовой космический корабль, самостоятельно созданный Китаем.

Напомним, Boeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС.

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