Китайский грузовик взлетел в космос

Пекин объявил об успешном запуске первого грузового космического корабля Тяньчжоу-1, который был выведен на намеченную орбиту вечером 20 апреля.
Ракета-носитель Чанчжэн-7 Y2 с космическим кораблем стартовала с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань, сообщает Синьхуа.
Тяньчжоу-1 отправился в космос с 6-тью тоннами грузов и оборудования на борту. Главной задачей экспедиции является доставка грузов к модулю космической лаборатории Тяньгун-2.
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Будут пополнены запасы для продолжения работы Тяньгун-2, а также доставлено большое количество оборудования и материалов для космических экспериментов.
Отметим, что Тяньчжоу-1 - первый грузовой космический корабль, самостоятельно созданный Китаем.
Напомним, Boeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС.