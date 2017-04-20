Ушел в отставку глава польской комиссии по крушению Ту-154 Качиньского

Глава второй польской комиссии по расследованию крушения самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Вацлав Берчиньский подал в отставку.
Об этом передают СМИ со ссылкой на Niezalezna.
Причины такого решения на данный момент неизвестны.
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Сообщается, что его место займет член подкомиссии профессор Казимир Новачик.
Напомним, в Варшаве хотят осмотреть обломки Ту-154М, на котором разбился Качиньский.