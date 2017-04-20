В России подтвердили смерть Бодрова в Сирии

Минобороны РФ подтвердило гибель российского военного советника майора Олега Бодрова в Сирии.
Это произошло в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.
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— Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск, — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, под Алеппо заблокировали автобусы с тремя тысячами беженцев.