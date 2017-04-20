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Главная » Мир » Ахмадинежад не станет президентом Ирана

Ахмадинежад не станет президентом Ирана

Ахмадинежад не станет президентом Ирана
Ахмадинежад / Фото Getty Images

Действующий президент Хасан Роухани в число кандидатов вошел

20.04.17 66
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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не допущен к регистрации кандидатом на очередных выборах. Об этом в четверг, 20 апреля.

Об этом сообщают мировые СМИ.

При этом действующий президент Хасан Роухани в число кандидатов вошел.

Ахмадинежад подал документы на регистрацию в качестве кандидата как вызов, брошенный верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, который настаивал на отказе бывшего главы государства от участия в этих выборах.

Напомним, Ахмадинежад был президентом страны с 2005 по 2013 год. Он проводил консервативную и антиамериканскую линию. Скандальную известность ему принесли его антиизраильские высказывания — Ахмадинежад выступал за то, чтобы "стереть сионизм с лица земли", называл холокост мифом и предлагал отдать всю израильскую территорию палестинцам.

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