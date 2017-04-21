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Доктор Кто не будет женщиной

Доктор Кто не будет женщиной
Фото из открытых источников

Питер Капальди, игравший главного персонажа с 2013 года, объявил о своем уходе из проекта

21.04.17 137
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Корпорация ВВС объявила, что новый главный персонаж британского научно-фантастического телесериала "Доктор Кто" будет мужчиной.

Так компания ответила на письмо поклонника проекта, обеспокоенного возможной сменой пола Доктора.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Sun.

"Будьте уверены, у нас нет планов делать Доктора Кто женщиной", — заявили представители корпорации. Они отметили, что о беспокойствах, связанных с выбором нового актера, сообщат сценаристам и продюсерам проекта.

Отметим, 31 января Питер Капальди, игравший главного персонажа с 2013 года, объявил о своем уходе из проекта. Последний эпизод сериала с его участием выйдет в конце декабря. Кем заменят Капальди, пока неизвестно.

Напомним, "Доктор Кто" (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале ВВС. Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. В разное время роль Доктора исполняли разные актеры.

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