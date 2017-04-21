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Главная » Мир » Футбол не способен решить политические проблемы, - ФИФА

Футбол не способен решить политические проблемы, - ФИФА

Футбол не способен решить политические проблемы, - ФИФА
Фото из открытых источников

Международная федерация футбола не будет лишать РФ чемпионата мира

21.04.17 132
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Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на письмо американского сенатора Ричарда Блюменталя, потребовавшего лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

"Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль", — гласит заявление организации, на которое ссылаются мировые СМИ.

Отметим, 19 апреля Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с требованием отобрать у России ЧМ-2018. Как отметил сенатор, поводом к решению должны послужить неоднократные действия российского правительства, противоречащие гуманитарным ценностям ФИФА.

Напомним, мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов и 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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