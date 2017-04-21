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Главная » Мир » Личность стрелка, убившего одного полицейского и ранившего двоих в Париже, установлена

Личность стрелка, убившего одного полицейского и ранившего двоих в Париже, установлена

Личность стрелка, убившего одного полицейского и ранившего двоих в Париже, установлена
Фото ВВС

Следователи выясняют, были ли у него сообщники

21.04.17 6
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Главный подозреваемый - 39-летний мужчина, который жил на восточной окраине Парижа.  

"Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается", - подтвердил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

В связи с нападением на полицейских, открыто дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей. Расследование поручено антитеррористической секции Парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности.

Напомним: в центре Парижа убит полицейский и еще двое серьезно ранены, нападавшего застрелили. Спикер Министерства внутренних дел подтвердил, что офицеры были атакованы преднамеренно. Территория вокруг Елисейских полей была оцеплена.

Ответственность за атаку в преддверии президентских выборов во Франции взяло на себя Исламское государство.

 

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