Личность стрелка, убившего одного полицейского и ранившего двоих в Париже, установлена

Главный подозреваемый - 39-летний мужчина, который жил на восточной окраине Парижа.
"Личность нападавшего была установлена, расследование продолжается", - подтвердил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
В связи с нападением на полицейских, открыто дело об убийстве и попытке убийства представителей государственной власти в связи с террористическим замыслом и участием в преступной террористической организации с целью покушения на жизнь людей. Расследование поручено антитеррористической секции Парижской полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности.
Напомним: в центре Парижа убит полицейский и еще двое серьезно ранены, нападавшего застрелили. Спикер Министерства внутренних дел подтвердил, что офицеры были атакованы преднамеренно. Территория вокруг Елисейских полей была оцеплена.
Ответственность за атаку в преддверии президентских выборов во Франции взяло на себя Исламское государство.