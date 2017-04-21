Премьер-министр Пакистана остался на должности

Верховный суд Пакистана постановил провести дальнейшее расследование обвинений в коррупции в отношении премьер-министра Наваза Шарифа, позволив ему оставаться на должности.
Как сообщает "Радио Свобода", коллегия из пяти судей приняла решение на фоне усиленных мер безопасности.
В частности, суд заявил, что приведенных доказательств недостаточно для отстранения Шарифа от должности.
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В прошлом году суд в Исламабаде начал расследование в отношении оффшорных денег семьи Шарифа после Панамагейт». Документы, обнародованные в апреле прошлого года панамською фирмой Mossack Fonseca, свидетельствуют, что дочь Шарифа и двое его сыновей имеют оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. При этом семья Шарифа отвергла обвинения.
Напомним, в Панаме приостановили расследование скандального "Панамагейта".