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Главная » Мир » Ассанжа собираются обвинить в краже и шпионаже

Ассанжа собираются обвинить в краже и шпионаже

Ассанжа собираются обвинить в краже и шпионаже
Джулиан Ассанж / Фото: Reuters

Первая поправка к Конституции США не распространяется на основателя Wikileaks

21.04.17 95
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Власти США подготовили официальные обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Журналиста собираются обвинить в шпионаже и краже государственной собственности.

Американские следователи обнаружили возможное доказательство того, что WikiLeaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.

До сих пор прокуратура сомневалась в состоятельности дела против Ассанжа из-за Первой поправки к Конституции США, гарантирующей всем гражданам свободу слова, а также из-за того, что украденные документы вслед за Wikileaks публиковали многие американские СМИ.

Однако, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что поправка не распространяется на Ассанжа, поскольку он не является гражданином США.

Напомним, основатель Wikileaks c 2012 года и по сей день укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.

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