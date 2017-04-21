Евросоюз готов с радостью принять обратно Великобританию

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Таяни таким образом прокомментировал слова британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что после запуска статьи 50 "нет пути назад". По его словам, если Великобритания после выборов захочет отозвать 50 статью - процедура будет очень простой.

По мнению главы Европарламента, если новое правительство Великобритании решит изменить свою позицию, то Евросоюз будет способствовать отмене Brexit. Однако, данное решение может быть принято только после переговоров всех 27 стран-членов ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 8 июня. "Я только что провела заседание Кабинета министров, где мы договорились, что правительство должно объявить всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", - сказала премьер.