ФБР ограничило общение своих сотрудников с прессой

В самом Бюро охарактеризовали соответствующие меры как "разъяснения"

Федеральное бюро расследований США пересмотрело свою политику общения с представителями СМИ, ограничив контакты сотрудников с журналистами.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Собеседник телеканала охарактеризовал соответствующие меры как "разъяснения", направленные на уточнение существующих правил о том, кто уполномочен разговаривать с журналистами.

Напомним, в конце прошлого года американская разведка пришла к выводам о том, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.