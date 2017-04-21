Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в петербургском метро

В больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в петербургском метро, который произошел 3 апреля.

Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Таким образом, число жертв теракта достигло 15 человек.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Было установлено, что его совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, в 2011 году получивший российское гражданство.

Подозреваемый в организации теракта уроженец Киргизии Аброр Азимов был арестован 18 апреля до 3 июня. Его задержали днем ранее в Одинцовском районе Подмосковья, при нем был найден заряженный боевой пистолет. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.