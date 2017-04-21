В стране уже второй день продолжаются небывалые снегопады

Президент Молдовы Игорь Додон готов подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

"На данный момент в срочном порядке оцениваются возможности функционирования всех учреждений страны и последствия для национальной экономики", ­ отметил президент.

Он также призвал всех быть осторожными, а при необходимости быть готовыми мобилизовать силы, чтобы справиться со стихийными бедствиями и их последствиями.

"Второй день в Молдове продолжаются небывалые снегопады, а Кишинев оказался в зоне настоящего стихийного бедствия", - пишет издание.

В Кишиневе и общественный транспорт не ходит из-за оборванных проводов и деревьев, которые блокируют дороги. Дороги заблокированы как в столице, так и в пригородах. Власти рекомендуют людям по возможности оставаться дома.

По данным правительства страны, без электричества остаются около 220 населенных пунктов на юге и в центре Молдовы. По всей стране за последние сутки упало порядка 1 тыс. деревьев.

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Спасатели разблокировали более 200 единиц транспорта, в которых находились порядка 400 человек, включая детей.