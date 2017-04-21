Отношения Брюсселя и Анкары достигли точки невозврата, - еврокомиссар

В Турции уже несколько лет наблюдается регресс в ключевых областях верховенства права и основных свобод

Отношения между Европейским союзом и Турцией подошли к точке невозврата. Об этом заявил еврокомиссар по политике добрососедства и переговоров о расширении Йоханнес Хан во время выступления в Принстонском университете, передает Европейская правда.

"Боюсь, сейчас мы достигли точки невозврата с Анкарой. Больше не может быть "дел как обычно", когда мы изображаем веру в то, что они выполняют обязательства для вступления в ЕС, хотя их поступки говорят о другом, к сожалению", - сказал Хан.

Он отметил, что в течение последних лет, задолго до попытки переворота в Турции, произошел регресс в ключевых областях верховенства права и основных свобод.

"Проще говоря: это время, когда президент Эрдоган говорит нам открыто, куда он направляется. Это становится проблемой доверия для обеих сторон", - отметил еврокомиссар.

В то же время, по его словам, было бы недальновидно идти на откровенный разрыв с Турцией. Хан сообщил, что вопрос отношений с Турцией будет предметом обсуждения на следующей неделе во время встречи глав МИД стран ЕС.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум. По данным турецкого Центризбиркома изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших на референдуме, который состоялся 16 апреля 2017 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

В БДИПЧ ОБСЕ сказали, что используемые процедуры на турецком референдуме по расширению президентских полномочий не соответствуют международным стандартам. В частности, группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Евросоюз должен прекратить переговоры о вступлении Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл референдум об усилении своих полномочий.