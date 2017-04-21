СМИ: Неизвестный устроил стрельбу в здании ФСБ Хабаровска

В Хабаровске неизвестный открыл огонь в приемной Федеральной службы безопасности. Погибли сотрудник ведомства и один из посетителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, в ночь на 21 февраля в центре Парижа был убит полицейский и еще двое серьезно ранены, нападавшего застрелили. Спикер Министерства внутренних дел подтвердил, что офицеры были атакованы преднамеренно.