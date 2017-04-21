СМИ: Стрельбу в здании ФСБ в Хабаровске устроил молодой неонацист

По другим данным – он недавно принял ислам

По предварительным данным стрельбу в приемной управления ФСБ в Хабаровске устроил представитель одной из неонацистских группировок. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена – это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения", ­- сообщили в ведомстве.

Версии мотивов нападения в ФСБ пока выдвигать не стали.

В то же время Life.ru сообщает, что напавший на приемную ФСБ около двух лет назад принял ислам. Источник такой информации издание не указывает.

Ранее в Хабаровске неизвестный открыл огонь в приемной Федеральной службы безопасности. Погибли сотрудник ведомства, один из посетителей и нападавший.