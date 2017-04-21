Макрон за два дня до голосования сохраняет лидерство в предвыборной гонке во Франции, - опрос

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонке за два дня до голосования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Sopra Steria, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Макрон в первом туре набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22% (-0,5%).

Кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону отдают третье место с 19%. По подсчетам социологов, лидер социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 17,5%.

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Данные опроса для второго тура не приводятся.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля. Второй тур - 7 мая.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.