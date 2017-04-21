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Лукашенко: Беларусь не потянет либеральные реформы

Лукашенко: Беларусь не потянет либеральные реформы
Александр Лукашенко / Фото: Еврорадио

У страны, мол, мало ресурсов для таких экспериментов

21.04.17 307
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Президент Беларуси Александр в своем ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что республика не может рисковать с проведением либеральных реформ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Наше государство не может конкурировать с гигантами в этом либерализме. Я еще совсем сопливым президентом говорил о том, что у нас нет денег рисковать и идти на какие-то реформы. А вдруг провалимся?" - сказал Лукашенко

По его словам, такие реформы могут позволить себе только крупные страны вроде России, Китая и США.

"Наша страна не сможет потом эти дыры (убытки от реформ, - ред.) закрывать. Поэтому я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на новые идеи", - отметил Лукашенко

Белорусский президент заявил, что Европа и США уже отказались от либеральной модели развития.

"Европа вместе с США, которые навязывали нам либеральную идею, уже от нее отказались и ведут поиск новой модели развития. Поэтому не садитесь в старый вагон и не толкайте нас к тому, чтобы мы следовали этим либеральным идеям. Нам надо подключиться к мировому процессу и вместе со всем миром определить, как двигаться дальше", - резюмировал Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой организовать и принять в Минске саммит лидеров России, США, Евросоюза и Китая для разработки правил поведения в многополярном мире.

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