Пентагон: У Асада еще есть химическое оружие

Сирия сохранила некоторое количество химического оружия. Об этом во время пресс-конференции в Тель-Авиве (Израиль) заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Я могу авторитетно сказать, что они сохранили немного (химического оружия, - ред.). Это является нарушением резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций, и это будет решаться дипломатическим путем", - сказал Мэттис.

Мэттис также подтвердил, что режим Асада в Сирии действительно рассредоточил свои самолеты.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе правительственных сил в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.