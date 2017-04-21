Еврокомиссия: Победа Ле Пен на выборах во Франции не будет концом европейского проекта

Евросоюз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах

Евросоюз не распадется, даже если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен победит на выборах президента во Франции. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева, передает ТАСС.

"Даже если Марин Ле Пен выиграет, это не будет концом европейского проекта", - процитировала она главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

По ее словам, Европейский союз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.