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Главная » Мир » Еврокомиссия: Победа Ле Пен на выборах во Франции не будет концом европейского проекта

Еврокомиссия: Победа Ле Пен на выборах во Франции не будет концом европейского проекта

Еврокомиссия: Победа Ле Пен на выборах во Франции не будет концом европейского проекта
Марин Ле Пен / Фото: politobzor.net

Евросоюз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах

21.04.17 299
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Евросоюз не распадется, даже если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен победит на выборах президента во Франции. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева, передает ТАСС.

"Даже если Марин Ле Пен выиграет, это не будет концом европейского проекта", - процитировала она главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

По ее словам, Европейский союз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептики победят на выборах.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

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