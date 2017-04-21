Смоленская катастрофа: Польша планирует подать на Россию в суд ООН

Польша в ближайшее время планирует подать жалобу на Россию в Международный суд ООН в Гааге по поводу расследования Смоленской авиакатастрофы. Об том заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает LIGA.net со ссылкой на польское агентство PAP.

"В этом году мы сначала пытались выяснить, есть ли возможность прямого диалога с Россией. Русские, как известно, отвечают в негативном ключе, иногда высокомерно... Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников", - подчеркнул глава МИД Польши.

"Однако, поскольку дело идет уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В связи с этим фактически теперь идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу представим", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, когда жалоба может быть подана, он отметил, что точная дата зависит от адвокатов - это может быть несколько дней или недель.

Отмечается, что возможность подачи иска в суд ООН против РФ существует из-за того, что Москва отказывается передать Польше обломки президентского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в Смоленске в 2010 году.

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Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.