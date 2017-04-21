Канада второй раз за неделю расширила санкции против Сирии

В санкционный список внесли 17 высокопоставленных лиц режима Асада и пять организаций

Канада расширила специальные экономические меры против Сирии в ответ на применение химического оружия Дамаском. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт канадского правительства.

Решением от 21 апреля в санкционный список внесли 17 высокопоставленных лиц режима Башара Асада и пять организаций. Отныне их активы подпадают под замораживание и запрет операций.

В правительстве Канады отметили, что внесение этих имен в санкционный список является дополнительным международным давлением, направленным на то, чтобы режим немедленно прекратил ужасные преступления против собственного народа.

"Канада вместе со своими союзниками стремится положить конец войне в Сирии и привлечь виновных к ответственности. Сегодняшнее объявление дополнительных санкций в отношении высокопоставленных чиновников сирийского режима посылает мощный, единый сигнал представителям режима Асада, что им не позволено совершать военные преступления и что они понесут ответственность за свои действия", - сказала глава МИД Канады Христя Фриланд.

Напомним, 14 апреля Канада ввела специальные экономические меры против 27 человек, связанных с режимом Асада.