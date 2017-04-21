В Пентагоне ответили на угрозы Северной Кореи о сверхмощном ударе

К угрозам режима Ким Чен Ыга уже привыкли, они не подтверждаются

Министр обороны США Джим Маттис заявил, что недавние заявления КНДР о сверхмощном превентивном ударе по Соединенным Штатам - провокационные, но они были пустыми раньше, поэтому им не следует верить. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Что касается последних заявлений Северной Кореи, я думаю, мы все уже привыкли к ним, их угрозы не подтверждаются", - сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве Маттис, слова которого.

Напомним, 20 апреля в официальной газете правящей партии КНДР появилось предупреждение США о сверхмощном превентивном ударе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.