Tesla отзывает почти 53 тыс. автомобилей из-за дефекта тормоза

Компания Tesla распространила сообщение о добровольном отзыве электромобилей Model S и Model X. Отзыву подлежит примерно 53 тыс. электрокаров - почти две трети всех машин, выпущенных в 2016 году. Об это сообщает ITC.

Причина в браке, который может присутствовать в стояночном тормозе.

Компания заверяет, что эта проблема не представляет опасности для владельцев машин. Tesla также утверждает, что процент брака составляет менее 5%. Проблема решается путем замены тормозов, которая, по утверждению производителя, займет около 45 минут.

Tesla и ранее проводила отзывные кампании своих автомобилей и ничего страшного или угрожающего бизнесу компании в этом отзыве нет.

Осенью 2015 года Tesla отозвала 90 тыс. электромобилей Model S из-за единственного сообщения о неисправности, связанной с ремнем безопасности. Никаких неприятностей эта проблема не спровоцировала. А в 2014 году компания отозвала и заменила примерно 30 тыс. зарядных устройств.

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Ранее сообщалось, что Tesla Motors Co. откажется от производства самой дешевой версии своих электромобилей – седана Model S. С 16 апреля компания прекратила продажу этих машин.

Tesla заявила, что прекращает продажи Model S, поскольку большинство клиентов в конечном итоге проводят модернизацию и хотят упрощения процесса заказа автомобиля.