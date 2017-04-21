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Главная » Мир » В Германии составили рейтинг самых опасных городов страны
В Германии составили рейтинг самых опасных городов страны
Берлин / Фото из открытых источников

В Германии составили рейтинг самых опасных городов страны

Раньше самым опасным был Франкфурт

21.04.17 148
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Берлин возглавил рейтинг самых опасных городов Германии. Об этом сообщает Die Welt, ссылаясь на данные главы МВД Германии Томаса де Мезьера, передает Европейская правда.

В немецкой столице в 2016 году на 100 тысяч жителей было совершено 16161 зарегистрированных правонарушений.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15811 на 100 тысяч населения), на третьем - Франкфурт-на-Майне (15671). В 2015 году Франкфурт возглавлял этот рейтинг.

Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там вдвое меньше, чем в Берлине - 7909 на 100 тысяч жителей.

В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.

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