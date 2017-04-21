В Германии составили рейтинг самых опасных городов страны

Раньше самым опасным был Франкфурт

Берлин возглавил рейтинг самых опасных городов Германии. Об этом сообщает Die Welt, ссылаясь на данные главы МВД Германии Томаса де Мезьера, передает Европейская правда.

В немецкой столице в 2016 году на 100 тысяч жителей было совершено 16161 зарегистрированных правонарушений.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15811 на 100 тысяч населения), на третьем - Франкфурт-на-Майне (15671). В 2015 году Франкфурт возглавлял этот рейтинг.

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Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там вдвое меньше, чем в Берлине - 7909 на 100 тысяч жителей.

В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.