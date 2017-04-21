Истребитель с американского авианосца рухнул в море возле Филиппин

Неподалеку от Филиппин при попытке сесть на американский авианосец "Карл Винсон" разбился истребитель F/а-18Е. Пилоту удалось катапультироваться и его подобрал военный вертолет. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВМФ США сообщило издание Times of San Diego, передает УНИАН.

По данным флота, авианосец в этот момент находился в море Сулавеси между Индонезией и Филиппинами. Разбившийся F/а-18Е входил в состав второй палубной эскадрильи, он упал при заходе на посадку. Инцидент расследуется, пилота доставили на борт корабля.

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Напомним, о том, что американский авианосец "Карл Винсон" направляется к Корейскому полуострову, СМИ сообщили в начале этой недели.

Позже американские военные выступили с уточняющими заявлениями по поводу местонахождения боевых кораблей, которые - согласно сделанному на прошлой неделе заявлению президента США Дональда Трампа - отправились к берегам Северной Кореи.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ударная группа во главе с авианосцем "Карл Винсон" в настоящее время отправляется в западную часть Тихого океана. Авианосец - часть "армады", которая, согласно ошибочному заявлению Трампа, "отправилась в Северной Корее" еще на прошлой неделе. Однако, как выяснилось, на момент выступления Трампа корабли направлялись в другую сторону для совместных учений с Австралией.