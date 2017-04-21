Китай привел бомбардировщики в боевую готовность, - СМИ

На этой неделе Китай привел в режим "повышенной готовности" бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США, передает Европейская правда.

США рассматривают такие действия, как доказательство того, что китайские военные готовятся реагировать на потенциальное обострение ситуации в Северной Корее.

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты наблюдают небывалое количество китайских военных самолетов, которые были приведены в полную готовность.

"Эти последние шаги были оценены как часть усилий Китая, чтобы сократить время реагирования на действия Северной Кореи на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал чиновник.

Представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что он был "в курсе соответствующей информации" о состоянии повышенной боеготовности в ВВС Китая, но сказал, что не может дать никакой информации.

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Китайское министерство национальной обороны заявило, что утверждения американского чиновника не соответствуют действительности.