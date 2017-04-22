Американцы обустроят подводные лодки для женщин

Планируется, что первая подлодка с новой планировкой войдет в состав флота США в 2021 году

Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа "Вирджиния", чтобы адаптировать их для женщин-моряков. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Navy Times.

Компания планирует перепроектировать внутреннюю планировку корабля. Как ожидается, первой подлодкой, построенной с расчетом на женщин-подводников, станет "Нью-Джерси", еще не заложенный, но уже заказанный военными корабль.

Все современные подводные лодки проектировались исключительно под мужские экипажи. По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; женщинам повернуть их может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.

Помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.

Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже. Как ожидается, подводная лодка "Нью-Джерси" с новой планировкой войдет в состав американского флота в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На вооружение американских ВМС поступила новая подводная лодка

Напомним, командование ВМС США сняло запрет на службу женщин на подводных лодках в 2010 году. Первыми разрешение служить на подводных лодках получили женщины-офицеры. В настоящее время на американских подводных лодках служат 80 женщин-офицеров и 50 женщин-матросов. По оценке командования ВМС США, их численность перевалит за сотню в ближайшие несколько лет.

В январе 2016 года министр ВМС США Рэй Мабус распорядился, чтобы военные пересмотрели названия всех своих должностей и специальностей, в которых фигурирует слово man (мужчина). В результате пересмотра из употребления должны уйти такие слова, как yeoman (старший писарь), fireman (пожарный) и seaman (матрос).