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Главная » Мир » Суд в США приговорил российского хакера к 27 годам тюрьмы

Суд в США приговорил российского хакера к 27 годам тюрьмы

Суд в США приговорил российского хакера к 27 годам тюрьмы
Хакер / Фото: vestikavkaza.ru

Судья отказался принять во внимание признательные показания Селезнева

21.04.17 203
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Федеральный суд в Сиэтле приговорил гражданина России Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В августе прошлого года Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, был осужден за мошенничество, компьютерный взлом, хранение незаконно приобретенных кредиток и хищение личных данных.

21 апреля суд в Сиэтле отказался принять во внимание признательные показания Селезнева. Судья Ричард Джонс пояснил, что признание уже после вердикта присяжных "не соответствовало ожиданиям суда".

Напомним, в июле 2014 года Роман Селезнев был арестован агентами спецслужб США на Мальдивских островах и немедленно передан в руки американских властей. МИД России тогда заявил, что расценивает его арест как похищение.

По данным следствия, в компьютере Селезнева были обнаружены 1,7 млн украденных номеров кредитных карт, а всего им были украдены почти 3 млн номеров.

Сторона обвинения утверждает, что Селезнев своими действиями нанес ущерб на $170 млн.

Прокуроры требовали для Селезнева 30 лет заключения.

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