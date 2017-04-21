ИГИЛ взял ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске (дополнено)

Вооруженный человек застрелил двух человек, после чего сам был застрелен

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на информацию группы SITE, которая отслеживает сообщения исламистов в социальных сетях и мессенджерах.

В то же время в следственном комитете России заявили, что у ведомства нет никаких данных, подтверждающих связь напавшего на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю с международными террористическими организациями.

"Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей, - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. - У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление".

Напомним, 21 апреля в 17:02 по местному времени в здание приемной управления ФСБ по Хабаровскому краю проник вооруженный человек и застрелил двух человек, после чего сам был застрелен. В результате нападения погиб сотрудник ФСБ и один посетитель.

Как стало известно позднее, перед нападением преступник похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора. В ФСБ сообщили, что нападавший - местный житель 1999 года рождения, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Ни о каких связях с исламистами спецслужбы не упоминали.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. в стрелковом клубе Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Росгвардия сообщила, что намерена провести внеплановые проверки использующих оружие организаций, однако говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств произошедшего преждевременно.