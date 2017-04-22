Жертвами талибов на военной базе в Афганистане стали минимум 140 человек

Во время нападения боевики переоделись в форму правительственной армии

В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибли минимум 140 человек.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Среди военных много раненых. Боевики въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие. Всего в операции участвовало около 10 талибов.

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Во время нападения талибы переоделись в форму правительственной армии. Нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Напомним, Трамп похвалил военных за использование "матери всех бомб" в Афганистане.