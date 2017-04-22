Главные фигуранты Панамагейта освобождены под залог

Суд Панамы освободил двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой наReuters.

Их отпустили под залог в $500 тысяч за каждого.

Согласно постановлению суда, они не имели возможности совершить побег, благодаря сотрудничеству со следствием.

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При этом еще один юрист из фирмы, Эдисон Теано, как и раньше, содержится под стражей.

Отметим, учредителей Mossak Fonseca задержали в феврале 2017 года по подозрению в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии, связанный с нефтяной госкомпанией Petrobras.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей весной прошлого года опубликовал масштабное расследование об оффшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Обнародованные документы были получены в результате утечки информации об офшорных компаниях из архивов Mossack Fonseca.

Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, более чем 120 бизнесменов и 29 самых богатых людей из списка Forbes. Одни из самых известных: президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, футболист Лионель Месси, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и другие.