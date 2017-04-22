В Японское море войдет американская авианосная группа

Корабли ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" войдут в Японское море в ближайшие дни.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, сообщают мировые СМИ.

"Мы ожидаем, что корабли будут в Японском море уже через несколько дней, до конца этого месяца", - сказал он.

"В чем режим в КНДР не должен ошибаться, так это в том, что у США есть ресурсы, люди и присутствие в регионе для того, чтобы следить за нашими интересами, их безопасностью и безопасностью наших союзников", - отметил Пенс.

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" двигается от Сингапура в Японское море. По словам представителей ВМС, цель этих маневров - демонстрация силы США у берегов КНДР.

Напомним, КНДР пригрозила США сверхмощным превентивным ударом.