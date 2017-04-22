Миллионы носителей вируса гепатита не догадываются о своей болезни, - ВОЗ

Около 325 миллионов жителей планеты являются сегодня носителями хронической инфекции, вызванной вирусами гепатита В или С.

Однако, подавляющее большинство из них даже не догадывается о своем состоянии, поскольку не имеют возможности пройти тест и получить лечение.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на который ссылаются мировые СМИ.



В 2015 году было зафиксировано 1,34 миллиона случаев смерти, что сопоставимо с числом случаев смерти от туберкулеза и ВИЧ. Но если смертность, связанная с ВИЧ и туберкулезом, снижается, то показатели смертности от гепатита продолжают увеличиваться: в период с 2000 по 2014 годы рост составил 22 процента.

Помимо этого, растет число новых случаев заражения. В 2015 году гепатитом В заразились 1,75 миллиона человек, а число живущих с гепатитом С достигло 71 миллиона человек.

В 2015 году врачам удалось поставить диагноз лишь 9 процентам зараженных гепатитом В и 20 процентам зараженных гепатитом С. И только 8 процентов (1,7 млн. человек) и 7 процентов (1,1 млн. человек), соответственно, начали курс лечения в том же году.

Напомним, одной из главных причин распространения вируса гепатита C являются нестерильные условия в ряде учреждений здравоохранения, а также многократное использование шприцев для введения наркотиков.