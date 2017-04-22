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Главная » Мир » Страны НАТО в 2016 году почти 800 раз поднимали по тревоге свои самолеты из-за России
Страны НАТО в 2016 году почти 800 раз поднимали по тревоге свои самолеты из-за России
Фото из открытых источников

Страны НАТО в 2016 году почти 800 раз поднимали по тревоге свои самолеты из-за России

В 2015 году таких случаев было вдвое меньше

22.04.17 25
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В прошлом году самолеты-перехватчики стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) совершили всего 870 вылетов по тревоге. Об этом заявили представители военно-воздушных сил НАТО, передает DW.

По данным представителей Альянса, это количество вылетов - более чем в два раза превышает зафиксированные на протяжении 2015 года аналогичные случаи вылетов самолетов-перехватчиков по тревоге. Тогда это число составляло 410 случаев. Отмечается, что подавляющее большинство зарегистрированных в течение 2016 года случаев, когда боевые самолеты НАТО поднимались в небо по тревоге, спровоцировали действия российской авиации. Таких случаев насчитали 780.

Только 90 случаев приходились на боевые самолеты других государств, не являющихся членами Альянса, или же на пассажирские и грузовые самолеты, которые не были сразу идентифицированы.

Также отмечается, что военно-воздушные силы Турции, которая тоже является страной-членом НАТО, теперь осуществляют вылеты под руководством сил НАТО. Ситуация в Турции и российское вмешательство в сирийский конфликт тоже изрядно повлияли на рост количества вылетов по тревоге.

Ранее главнокомандующий силами ВМС НАТО в Европе и Африке адмирал Мишель Говард заявила, что активность военно-морского флота России в Европе превышает уровень, который наблюдался во времена "холодной войны".

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