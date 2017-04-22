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Главная » Мир » В Германии во время протестов против ультраправых были ранены двое полицейских
В Германии во время протестов против ультраправых были ранены двое полицейских
Фото: twitter.com/dannytastisch

В Германии во время протестов против ультраправых были ранены двое полицейских

Митингующие выступают против участия партии "Альтернатива для Германии" в парламентских выборах

22.04.17 32
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В немецком Кельне начался партийный съезд правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Параллельно с ним в городе проходят массовые демонстрации противников правых популистов, в ходе которых получили ранения двое полицейских. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bild.

Около десяти тысяч человек вышли на улицы Кельна, чтобы помешать проведению партийного съезда партии, который, несмотря на недовольство протестующих, все же был открыт.

Митингующие выступают против участия партии "Альтернатива для Германии" в парламентских выборах, которые должны пройти в стране в сентябре.

Один из демонстрантов совершил нападение на депутата партии.

"Человек в маске нанес удар деревянной палкой. Полицейский встал между ними и пострадал от удара", - отметили в полиции.

Второй полицейский  получил ранение острым предметом, однако при каких обстоятельствах в полициях не уточнили.

На данный момент атмосфера в городе напряженная. Безопасность на улицах обеспечивают четыре тысячи полицейских.

Первоначально ожидалось, что в акции протеста примут участие до 50 тыс. человек. 

Напомним, правая партия "Альтернатива для Германии" была основана в начале 2013 года. Партия широко известна своей антиисламской риторикой, жесткой критикой миграционной политики кабинета Меркель, а также евроскептическими взглядами.

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