Террористы ИГИЛ поменяли свою "столицу"

Террористическая организация "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из города Ракка в Дейр-эз-Зор (Сирия). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Минобороны США, передает 112 Украина.

Отмечается, что ИГИЛ перенесла свой центр из-за активизации авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил.

Американские военные с помощью беспилотников зафиксировали, что в течение последних двух месяцев сотни "чиновников" и "администраторов" покинули Ракку.

По словам американских военных, битва за Ракку неизбежна, но правительства ИГИЛ там больше нет.

Напомним, что сирийский город Ракка был захвачен террористами ИГИЛ в 2014 году и считался "столицей".