Во Франции выбирают президента

У четырех из 11 кандидатов есть шансы пройти во второй тур голосования

Во Франции на фоне усиленных мер безопасности начинается первый тур президентских выборов. За кресло президента страны борются 11 кандидатов. Об этом сообщает ВВС Украина.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00 воскресенья, 23 апреля 2017 года (9:00 и 21:00 по Киеву соответственно). Уже вскоре после закрытия участков можно ожидать результатов экзит-полов.

Как ожидают обозреватели, ни один из 11 кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Двое кандидатов, которые получат наибольшую поддержку избирателей, выйдут во второй тур голосования, запланированный на 7 мая.

Наиболее вероятными для этого считают четырех кандидатов: консерватора Франсуа Фийона, лидера крайне правых Марин Ле Пен, либерального центриста Эммануэля Макрона и крайнего левого Жана-Люка Меланшона.

Ныне действующий президент Франсуа Олланд решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок президентства - он стал первым президентом в современной истории Франции, который принял такое решение. Представителя его партии, Бенуа Амона, не причисляют к числу фаворитов этих выборов.

К обеспечению безопасности в ходе голосования привлечены 50 тысяч полицейских и 7 тысяч солдат.