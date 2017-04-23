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Главная » Мир » Во Франции выбирают президента

Во Франции выбирают президента

Во Франции выбирают президента
Фото из открытых источников

У четырех из 11 кандидатов есть шансы пройти во второй тур голосования

23.04.17 121
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Во Франции на фоне усиленных мер безопасности начинается первый тур президентских выборов. За кресло президента страны борются 11 кандидатов. Об этом сообщает ВВС Украина.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00 воскресенья, 23 апреля 2017 года (9:00 и 21:00 по Киеву соответственно). Уже вскоре после закрытия участков можно ожидать результатов экзит-полов.

Как ожидают обозреватели, ни один из 11 кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Двое кандидатов, которые получат наибольшую поддержку избирателей, выйдут во второй тур голосования, запланированный на 7 мая.

Наиболее вероятными для этого считают четырех кандидатов: консерватора Франсуа Фийона, лидера крайне правых Марин Ле Пен, либерального центриста Эммануэля Макрона и крайнего левого Жана-Люка Меланшона.

Ныне действующий президент Франсуа Олланд решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок президентства - он стал первым президентом в современной истории Франции, который принял такое решение. Представителя его партии, Бенуа Амона, не причисляют к числу фаворитов этих выборов.

К обеспечению безопасности в ходе голосования привлечены 50 тысяч полицейских и 7 тысяч солдат.

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