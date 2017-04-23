Во Франции выбирают президента

Во Франции на фоне усиленных мер безопасности начинается первый тур президентских выборов. За кресло президента страны борются 11 кандидатов. Об этом сообщает ВВС Украина.
Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00 воскресенья, 23 апреля 2017 года (9:00 и 21:00 по Киеву соответственно). Уже вскоре после закрытия участков можно ожидать результатов экзит-полов.
Как ожидают обозреватели, ни один из 11 кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Двое кандидатов, которые получат наибольшую поддержку избирателей, выйдут во второй тур голосования, запланированный на 7 мая.
Наиболее вероятными для этого считают четырех кандидатов: консерватора Франсуа Фийона, лидера крайне правых Марин Ле Пен, либерального центриста Эммануэля Макрона и крайнего левого Жана-Люка Меланшона.
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Ныне действующий президент Франсуа Олланд решил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок президентства - он стал первым президентом в современной истории Франции, который принял такое решение. Представителя его партии, Бенуа Амона, не причисляют к числу фаворитов этих выборов.
К обеспечению безопасности в ходе голосования привлечены 50 тысяч полицейских и 7 тысяч солдат.