ФБР проморгало российские кибератаки, - NYT

Потребовалось много времени, чтобы Бюро пришло к выводу, что Россия стремилась повлиять на выборы в пользу Дональда Трампа

Хакерские атаки России на серверы Национального комитета Демократической партии (DNC) во время президентских выборов в США не сразу вызвали беспокойство у ФБР и министерства юстиции. Об этом говорится в статье The New York Times, передает Укринформ.

ФБР потребовалось несколько месяцев для того, чтобы встретиться с должностными лицами DNC и обсудить вмешательства. В то время ФБР было больше занято расследованием использования Хиллари Клинтон частного почтового сервера во время ее пребывания на посту госсекретаря. Ряд других организаций в США были жертвами российских хакеров, поэтому атака на DNC не казалась необычной в этом контексте.

Гораздо позже ФБР пришло к выводу, что Россия стремилась повлиять на выборы в пользу Дональда Трампа.

Клинтон и другие демократы обвинили ФБР и его директора Джеймса Коми в своем поражении на выборах прошлого года, утверждая, что он уделил слишком много внимания ее электронной почте и мало - кибератакам.

Чуть больше, чем за неделю до выборов, Коми объявил, что он заново открывает расследование в отношении Клинтон ввиду новых писем, найденных в результате отдельного расследования, поставив бюро в центр предвыборных баталий. На тот момент, согласно опросам, у Клинтон были значительные шансы на победу.

Сейчас ФБР ведет расследование кибератак. Параллельно этой проблемой занимаются два комитета Конгресса.