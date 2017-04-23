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Главная » Мир » КНДР угрожает Австралии ядерным ударом

КНДР угрожает Австралии ядерным ударом

КНДР угрожает Австралии ядерным ударом
Фото из открытых источников

Глава МИД Австралии призвала усилить давление на Северную Корею

23.04.17 135
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Власти КНДР пригрозили нанести ядерный удар по Австралии, если она будет продолжать "слепо гнуть линию США" в противостоянии с Пхеньяном. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Северной Кореи, передает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

"Если Австралия будет продолжать подражать США в попытках изолировать и оказывать давление на КНДР и будет оставаться ударной бригадой США, она осуществит акт самоубийцы вхождения в зону ядерного удара стратегических сил КНДР", - заявили в северокорейском МИД.

Раньше министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявляла, что программа по созданию ядерного оружия в КНДР представляет "серьезную угрозу" для Австралии, если она не будет остановлена международным сообществом. Кроме того, она отметила необходимость продления санкций против КНДР и призвала Китай увеличить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею.

Вместе с тем, в КНДР ответили, что высказывания Бишоп "никогда не могут быть прощенными", поскольку они были "актом против мира".

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