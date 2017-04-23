Папа Римский сравнил лагеря для беженцев с концлагерями

Потому что в них оставляют очень много людей

Папа Франциск сравнил лагеря для беженцев с концентрационными лагерями. Об этом он сказал на встрече с мигрантами в Риме, рассказывая им о своем прошлогоднем визите на остров Лесбос, передает Европейская правда со ссылкой на Telegraph.

В частности, он рассказал о своем знакомстве с одним из беженцев с Ближнего Востока.

"Я не знаю, как ему удалось покинуть тот концлагерь, поскольку лагеря для беженцев похожи с концентрационными лагерями, потому что в них оставляют очень много людей", - сказал Папа Римский.

Он также поблагодарил страны, которые преодолевают огромное количество препятствий и помогают беженцам, отметив, что для многих международные соглашения важнее права человека.

Издание отмечает, что Папа скорее всего имел в виду сделки, которые мешают мигрантам пересекать границы европейских стран.

Напомним, в 2016 году в странах Евросоюза официально зарегистрировали 1 204,3 тысяч просителей убежища. Число людей, впервые обратившихся с просьбой об убежище и международной защите, снизилось по сравнению с 2015 годом на 4,2%. В то же время по сравнению с 2014 годом количество беженцев выросло в 2 раза.