Австралия ответила КНДР на угрозу ядерного удара

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп ответила на угрозы КНДР о ядерном ударе, предложив северокорейскому режиму тратить деньги на благосостояние граждан, а не на оружие массового уничтожения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Угрозы ядерных ударов по отношению к другим странам со стороны Северной Кореи еще больше подчеркивают необходимость для режима отказаться от своих незаконных ядерных вооружений и программ разработки баллистических ракет", - сказала она.

Бишоп отметила, что вооружения Пхеньяна представляют серьезную угрозу для соседей Северной Кореи, а если "оставить (вооружения) без контроля", то они будут представлять угрозы для более широкого региона, в том числе и Австралии.

"Правительство Северной Кореи должно инвестировать в благосостояние своих многострадальных граждан, а не в оружие массового уничтожения", - резюмировала глава МИД.

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Напомним, ранее Пхеньян предупредил Австралию, что поддержка попыток Вашингтона изолировать Северную Корею "будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР".